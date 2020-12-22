Открыты казначейский и банковский счета для Фонда помощи азербайджанской армии
БАКУ /Trend/ - Для Фонда помощи азербайджанской армии окрыты казначейский и банковский счета, сообщает во вторник Trend.
Согласно "Положению о Фонде помощи азербайджанской армии", утвержденном указом Президента Азербайджана от 8 декабря 2020 года, с целью сбора средств Фонда и использования их по назначению в Казначейском управлении № 1 Государственного казначейского агентства открыта кассовая книга номер 2058574 с нижеуказанными банковскими реквизитами:
Название: Государственное казначейское агентство
Код: 210005
VÖEN: 1401555071
Корреспондентский счет: AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT BİK CTREAZ22
Получатель средств/название: Фонд помощи азербайджанской армии
Счет № AZ53CTRE00000000000002058574
VÖEN 1300162621
Код уровня бюджета: 7
Код классификации бюджета: 142330
Также в Центральном филиале Международного банка Азербайджана (МБА) открыты банковские счета в азербайджанских манатах и иностранной валюте - в долларах США, фунтах стерлингов, швейцарских франках, российских рублях и турецких лирах.
МАНАТ (AZN)
Название счета: Казначейское управление № 1 Государственного казначейского агентства (Фонд помощи азербайджанской армии)
VÖEN 1700986181
Манатный счет: AZ82IBAZ36010029449328518204
Название банка: Международный банк Азербайджана, Центральный филиал
Swift код: IBAZAZ2X
Корреспондентский счет: AZ03NABZ01350100000000002944
Код банка: 805722
VÖEN банка: 9900001881
Адрес банка: г. Баку, ул. З.Тагиева, 3
Тел: (+99412) 937
USD
Correspondent bank Citibank NA, New York
SWIFT/BIC Code CITIUS33
Beneﬁciary bank The International Bank of Azerbaijan
Bank address Baku, Z. Tagiyev str., 3
Tel (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937
SWIFT/BIC IBAZAZ2XXXX
Beneﬁciary AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI (AZERBAYCAN ORDUSUNA YARDIM FONDU)
Beneﬁciary account AZ06IBAZ36020028409328518204
ADDITIONAL CORRESPONDENT BANKS:
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York SWIFT/BIC: BKTRUS33XXX
JP Morgan Chase Bank, New York SWIFT/BIC: CHASUS33XXX
Citibank NA, New York SWIFT/BIC: CITIUS33XXX
The Bank of New York Mellon, New York SWIFT/BIC: IRVTUS3NXXX
EUR
Beneﬁciary bank The International Bank of Azerbaijan
Bank address Baku, Z. Tagiyev str., 3
Tel (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937
SWIFT/BIC IBAZAZ2XXXX
Beneﬁciary AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI (AZERBAYCAN ORDUSUNA YARDIM FONDU)
Beneﬁciary account AZ83IBAZ36020029789328518204
ADDITIONAL CORRESPONDENT BANKS:
Commerzbank AG, Frankfurt am Main
SWIFT/BIC: COBADEFFXXX 400 88 66030 01 EUR
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
SWIFT/BIC: DEUTDEFFXXX DE33500700100949949200
GBP
Beneﬁciary bank The International Bank of Azerbaijan
Bank address Baku, Z. Tagiyev str., 3
Tel (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937
SWIFT/BIC IBAZAZ2XXXX
Beneﬁciary AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI (AZERBAYCAN ORDUSUNA YARDIM FONDU)
Beneﬁciary account AZ98IBAZ36020028269328518204
ADDITIONAL CORRESPONDENT BANKS:
Deutsche Bank AG,London
SWIFT/BIC: DEUTGB2L 840032645700006
JPMorgan Bank N.A Chaseside, Bournemouth
SWIFT/BIC: CHASGB2L 67101712
CHF
Beneﬁciary bank The International Bank of Azerbaijan
Bank address Baku, Z. Tagiyev str., 3
Tel (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937
SWIFT/BIC IBAZAZ2XXXX
Beneﬁciary AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI (AZERBAYCAN ORDUSUNA YARDIM FONDU)
Beneﬁciary account AZ73IBAZ36020027569328518204
ADDITIONAL CORRESPONDENT BANKS:
Credit Suisse,Zurich
SWIFT/BIC: CRESCHZZ80A External account no: 0835-0903269-93-000
TRY
Beneﬁciary bank The International Bank of Azerbaijan
Bank address Baku, Z. Tagiyev str., 3
Tel (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937
SWIFT/BIC IBAZAZ2XXXX
Beneﬁciary AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI (AZERBAYCAN ORDUSUNA YARDIM FONDU)
Beneﬁciary account AZ38IBAZ36020029499328518204
ADDITIONAL CORRESPONDENT BANKS:
Turkiye Is Bankasi
SWIFT/BIC: ISBKTRI TR260006400000101790006744
RUR
CORRESPONDENT BANK The International Bank of Azerbaijan
MOSCOW Correspondent Account RUR 30101810000000000502 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525502, ИНН 7744001828, КПП 774401001, ОКПО 58222359, ОКВЭД 65.12
Beneﬁciary bank The International Bank of Azerbaijan
Bank address Baku, Z. Tagiyev str., 3
Tel (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487
CORRESPONDENT ACCOUNT 30111810500000000001
Beneﬁciary AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI (AZERBAYCAN ORDUSUNA YARDIM FONDU)
Beneﬁciary account AZ23IBAZ36020028109328518204
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)