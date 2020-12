Открыты казначейский и банковский счета для Фонда помощи азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - Для Фонда помощи азербайджанской армии окрыты казначейский и банковский счета, сообщает во вторник Trend.

Согласно "Положению о Фонде помощи азербайджанской армии", утвержденном указом Президента Азербайджана от 8 декабря 2020 года, с целью сбора средств Фонда и использования их по назначению в Казначейском управлении № 1 Государственного казначейского агентства открыта кассовая книга номер 2058574 с нижеуказанными банковскими реквизитами:

Название: Государственное казначейское агентство

Код: 210005

VÖEN: 1401555071

Корреспондентский счет: AZ41NABZ01360100000000003944

SWIFT BİK CTREAZ22

Получатель средств/название: Фонд помощи азербайджанской армии

Счет № AZ53CTRE00000000000002058574

VÖEN 1300162621

Код уровня бюджета: 7

Код классификации бюджета: 142330

Также в Центральном филиале Международного банка Азербайджана (МБА) открыты банковские счета в азербайджанских манатах и иностранной валюте - в долларах США, фунтах стерлингов, швейцарских франках, российских рублях и турецких лирах.

МАНАТ (AZN)

Название счета: Казначейское управление № 1 Государственного казначейского агентства (Фонд помощи азербайджанской армии)

VÖEN 1700986181

Манатный счет: AZ82IBAZ36010029449328518204

Название банка: Международный банк Азербайджана, Центральный филиал

Swift код: IBAZAZ2X

Корреспондентский счет: AZ03NABZ01350100000000002944

Код банка: 805722

VÖEN банка: 9900001881

Адрес банка: г. Баку, ул. З.Тагиева, 3

Тел: (+99412) 937

USD

Correspondent bank Citibank NA, New York

SWIFT/BIC Code CITIUS33

Beneficiary bank The International Bank of Azerbaijan

Bank address Baku, Z. Tagiyev str., 3

Tel (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937

SWIFT/BIC IBAZAZ2XXXX

Beneficiary AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI (AZERBAYCAN ORDUSUNA YARDIM FONDU)

Beneficiary account AZ06IBAZ36020028409328518204

ADDITIONAL CORRESPONDENT BANKS:

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York SWIFT/BIC: BKTRUS33XXX

JP Morgan Chase Bank, New York SWIFT/BIC: CHASUS33XXX

Citibank NA, New York SWIFT/BIC: CITIUS33XXX

The Bank of New York Mellon, New York SWIFT/BIC: IRVTUS3NXXX

EUR

Beneficiary bank The International Bank of Azerbaijan

Bank address Baku, Z. Tagiyev str., 3

Tel (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937

SWIFT/BIC IBAZAZ2XXXX

Beneficiary AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI (AZERBAYCAN ORDUSUNA YARDIM FONDU)

Beneficiary account AZ83IBAZ36020029789328518204

ADDITIONAL CORRESPONDENT BANKS:

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

SWIFT/BIC: COBADEFFXXX 400 88 66030 01 EUR

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

SWIFT/BIC: DEUTDEFFXXX DE33500700100949949200

GBP

Beneficiary bank The International Bank of Azerbaijan

Bank address Baku, Z. Tagiyev str., 3

Tel (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937

SWIFT/BIC IBAZAZ2XXXX

Beneficiary AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI (AZERBAYCAN ORDUSUNA YARDIM FONDU)

Beneficiary account AZ98IBAZ36020028269328518204

ADDITIONAL CORRESPONDENT BANKS:

Deutsche Bank AG,London

SWIFT/BIC: DEUTGB2L 840032645700006

JPMorgan Bank N.A Chaseside, Bournemouth

SWIFT/BIC: CHASGB2L 67101712

CHF

Beneficiary bank The International Bank of Azerbaijan

Bank address Baku, Z. Tagiyev str., 3

Tel (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937

SWIFT/BIC IBAZAZ2XXXX

Beneficiary AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI (AZERBAYCAN ORDUSUNA YARDIM FONDU)

Beneficiary account AZ73IBAZ36020027569328518204

ADDITIONAL CORRESPONDENT BANKS:

Credit Suisse,Zurich

SWIFT/BIC: CRESCHZZ80A External account no: 0835-0903269-93-000

TRY

Beneficiary bank The International Bank of Azerbaijan

Bank address Baku, Z. Tagiyev str., 3

Tel (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937

SWIFT/BIC IBAZAZ2XXXX

Beneficiary AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI (AZERBAYCAN ORDUSUNA YARDIM FONDU)

Beneficiary account AZ38IBAZ36020029499328518204

ADDITIONAL CORRESPONDENT BANKS:

Turkiye Is Bankasi

SWIFT/BIC: ISBKTRI TR260006400000101790006744

RUR

CORRESPONDENT BANK The International Bank of Azerbaijan

MOSCOW Correspondent Account RUR 30101810000000000502 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525502, ИНН 7744001828, КПП 774401001, ОКПО 58222359, ОКВЭД 65.12

Beneficiary bank The International Bank of Azerbaijan

Bank address Baku, Z. Tagiyev str., 3

Tel (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487

CORRESPONDENT ACCOUNT 30111810500000000001

Beneficiary AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI (AZERBAYCAN ORDUSUNA YARDIM FONDU)

Beneficiary account AZ23IBAZ36020028109328518204

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)