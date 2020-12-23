Очередная программа единовременной помощи в Азербайджане охватит 600 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - Безработным и неформально занятым малообеспеченным лицам, потерявшим доход вследствие ужесточения особого карантинного режима, будет предоставлена единовременная выплата в размере прожиточного минимума (190 манатов). Соответствующее постановление принял Кабинет министров Азербайджана.

Как сообщили в среду Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в соответствии с утвержденными правилами после повторной проверки данных единовременная выплата будет предоставлена лицам, которые получали данную выплату за предыдущий период текущего года. В повторном обращении для получения выплаты необходимости нет. Указанная сумма будет переведена на банковские карты, предоставленные банками. После перевода средств граждане будут официально уведомлены посредством SMS.

Ожидается, что очередная программа единовременной помощи охватит порядка 600 тысяч лиц.

Следует отметить, что в апреле - мае этого года 600 тысяч малообеспеченных, в том числе безработных и неформально занятых лиц, потерявших доход из-за особого режима карантина, по районам, где впоследствии был введен ужесточенный карантинный режим, в третий, четвертый и пятый раз получали единовременные выплаты.

В целом на финансирование выдачи единовременных выплат в размере 190 манатов было направлено свыше 350 миллионов манатов.

(Текст: Турал Гараджаев)