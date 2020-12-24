В Баку завтра будет до 6 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове пройдут осадки, ночью местами мокрый снег, с постепенным прекращением днем, временами усиливающийся северо-западный ветер днем постепенно стихнет, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью 1-3, днем - 4-6 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 до 772 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 75-85, днем - 60-65%.

Завтра в районах Азербайджана временами осадки, местами ожидается снег. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться.

Ночью - от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем - 5-8 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 0-5 градусов мороза. Дороги покроются льдом.

(Текст: Кямаля Сеидова)