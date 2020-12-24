ЕС и ВОЗ отправили в Азербайджан медицинские принадлежности для борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передали министерству здравоохранения Азербайджана 52 монитора пациента, 258 назальных кислородных канюль, 258 масок Вентури, 123 пульсоксиметра, запасные части для медицинских принадлежностей для лечения тяжелобольных пациентов, инфицированных COVID-19, а также более 987000 пар перчаток для медицинского персонала.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство, эти принадлежности были привезены в страну представительством Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане в рамках проекта «Инициатива солидарности для здоровья» при финансовой поддержке Европейского союза. 27 марта 2020 года Европейский союз объявил о крупномасштабном пакете помощи для предотвращения, обнаружения и борьбы с пандемией COVID-19 в шести странах Восточной Европы и Кавказа, включая Азербайджан. Ранее, в июле и сентябре, в рамках инициативы в Азербайджан были доставлены две партии средств индивидуальной защиты и медицинских принадлежностей.

"Третья и четвертая партии средств индивидуальной защиты и медицинских принадлежностей, которые мы передали Азербайджану на сегодняшней церемонии подписания, являются еще одним примером партнерства и командной работы между Европейским Союзом, Всемирной организацией здравоохранения и Азербайджаном", - сказал руководитель представительства Европейского союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас. Он также пожелал народу Азербайджана здорового и счастливого Нового года.

Финансовая помощь ЕС использовалась в Азербайджане в первую очередь для закупки принадлежностей первой необходимости и удовлетворения других чрезвычайных потребностей. "Помимо продолжения поставок медицинских принадлежностей на этом этапе проекта, мы уделяем особое внимание дополнительному обучению медицинских работников и поддержке более глубоких и долгосрочных потребностей страны в области здравоохранения", - сказала представитель ВОЗ и глава офиса организации в Азербайджане Ханде Харманджи.

Глава аппарата министерства здравоохранения Надир Зейналов отметил, что в настоящее время весь мир борется с пандемией COVID-19.

"Думаю, и мы в Азербайджане, объединив усилия, сможем решить эту проблему. Представленные медицинские принадлежности помогут удовлетворить потребности как поликлиник, так и больниц", - сказал Зейналов, поблагодарив за помощь Европейский союз и Всемирную организацию здравоохранения.

Отметим, что в тот же день ВОЗ передала министерству здравоохранения более одного миллиона медицинских масок для поддержки усилий по борьбе с распространением COVID-19. Это является частью кампании представительства ВОЗ в Азербайджане по раздаче 2,5 миллиона медицинских масок медицинским учреждениям, а также государственным учреждениям и неправительственным организациям, работающим с уязвимыми группами. Ранее в рамках кампании Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) был передан один миллион масок, Главному медицинскому управления министерства юстиции - 250 000, Агентству социальных услуг - 100 000, Общественному объединению помощи женщинам «Чистый мир» и Общественному союзу службы здравоохранения - 5 000 масок каждой организации. Помимо масок, эти организации также получили информационные листовки и постеры о правильном использовании медицинских и немедицинских масок.