Оказана соцподдержка семье шехида Эльмара Набиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Руководство и сотрудники министерства труда и социальной защиты населения и подведомственных ему органов продолжают навещать семьи шехидов и участников Отечественной войны.

Как передает в субботу Trend, председатель подведомственного министерству Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли встретился с семьей шехида Эльмара Набиева и ознакомился с ее социальным положением.

Эльмар Набиев, живший с родителями и сестрой в Пираллахинском районе, погиб в боях в Физулинском направлении.

Во время встречи с семьей выяснилось, что родители Эльмара не работают и получают пенсию, а его сестра - студентка второго курса. Для обеспечения занятости членов семьи, на основании их желания, отцу шехида в рамках программы самозанятости было предоставлено соответствующее оборудование, а мать шехида была привлечена к оплачиваемым социальным работам.

Кроме того, семье будут назначены социальные выплаты - ежемесячная пенсия Президента, а также соответствующее пособие.

(Текст: Турал Гараджаев)