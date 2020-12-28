В Азербайджане 3048 человек излечились от COVID-19, выявлено 772 новых случая заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки еще 3048 человек вылечились от коронавируса, выявлены 772 новых случая заражения, скончались 39 человек, сообщили в понедельник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 215 483 случая заражения коронавирусом, из них 172 019 человек вылечились, 2 538 - скончались, число активных больных – 40 926.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 9 502, а в целом - 2 163 064 теста.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)