В Азербайджане утвержден размер критерия нуждаемости на следующий год

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличивается размер критерия нуждаемости, сообщает во вторник Trend.

Вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Со следующего года критерий нуждаемости в Азербайджане вырастет в среднем на 6,3%, или со 160 до 170 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Закон вступит в силу 1 января 2021 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)