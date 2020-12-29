В Азербайджане утвержден размер критерия нуждаемости на следующий год
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличивается размер критерия нуждаемости, сообщает во вторник Trend.
Вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
Со следующего года критерий нуждаемости в Азербайджане вырастет в среднем на 6,3%, или со 160 до 170 манатов.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
Закон вступит в силу 1 января 2021 года.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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