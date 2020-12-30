Возвращенные из армянского плена два азербайджанских солдата выписаны домой

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские солдаты Амин Мусаев и Байрам Керимов, возвращенные из армянского плена, выписаны домой из клиники, где они лечились.

Об этом сообщили в среду Trend члены семьи Мусаева. Было отмечено, что Амин уже выписан домой: "Он сам позвонил домой, сказав, что его выписали. Члены семьи отправились его встречать".

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)