В Азербайджане продлены сроки выплаты срочной надбавки медработникам, борющимся с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продлены сроки выплаты надбавки медработникам, принимающим участие в мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как передает в пятницу Trend, в связи с этим Кабинет министров Азербайджана внес соответствующие изменения в постановление "Об определении срочной надбавки к зарплате медработников, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19)".

Согласно изменению, сроки выплаты срочной надбавки к зарплате медработников, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) продлен до 31 марта января 2021 года.

Напомним, что ранее этот срок был определен до первого января.

Отметим, что размер срочной надбавки к заработной плате сотрудников государственных медицинских учреждений в связи с условиями труда, связанными с инфекцией COVID-19, определяется следующим образом:

- работникам, осуществляющим лечебно-профилактические мероприятия, - в трехкратном размере должностного (тарифного) оклада;

- работникам, оказывающим обслуживание в сфере скорой медицинской помощи, а также работникам лабораторий, занятых исследованием биологического материала, в том числе работникам Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и Института пищевой безопасности Азербайджана - в четырехкратном размере должностного оклада;

- работникам, оказывающим пациентам стационарные медицинские услуги - в пятикратном размере должностного (тарифного) оклада.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)