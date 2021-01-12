Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку отменен

БАКУ /Trend/ - Отменен запланированный в Баку на 13-14 февраля 2021 года Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

Отмена соревнования связана с предотвращением распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане, осуществлением профилактических и неотложных мер.

Наряду с Кубком мира, который должен был пройти в Баку, Международная федерация гимнастики отменила Кубок мира по спортивной гимнастике, запланированный в Германии на 25-28 февраля. Также перенесены сроки проведения Кубков мира по спортивной акробатике (Россия - 19-21 февраля; Португалия - 5-7 марта; Бельгия - 9-11 апреля) и Кубка мира по аэробике (Япония - 24-25 апреля).

Отметим, что в столице Азербайджана планируется проведение 4-7 марта 2021 года Кубка мира по спортивной гимнастике, Кубка мира по художественной гимнастике (7-9 мая), 9-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (21-23 мая), 35-го чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу (11-14 ноября) и 28-й Всемирных соревнований среди возрастных групп (19-22 ноября).