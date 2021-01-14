В центрах содержания незаконных мигрантов инфицированных COVID-19 не было - Вюсал Гусейнов
БАКУ /Trend/ - Вопрос самочувствия иностранцев, помещенных в центры содержания незаконных мигрантов, находился в 2020 году под контролем.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов, сообщает в четверг Trend.
По его словам, среди этих лиц не было инфицированных коронавирусом: "Если в 2019 году в центрах содержания незаконных мигрантов пребывало 14 834 человека, то в 2020 году эта цифра равнялась 7 317. Зараженных коронавирусом среди них зафиксировано не было".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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