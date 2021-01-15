Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 16 января ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Местами возможен туман, ко второй половине дня умеренный северо-западный ветер сменится юго-восточным, сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем - 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 55-60 процентов.

В регионах Азербайджана в субботу ночью и утром местами пройдут дожди, на горных территориях выпадет снег. Местами возможен туман, ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью - 1-5, днем - 8-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем - 5-9 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)