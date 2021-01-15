Азербайджанским университетам необходимо создать виртуальные библиотеки - эксперт

БАКУ /Trend/ - Создание азербайджанскими вузами онлайн-библиотек – крайне важный вопрос.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заведующий отделом науки, высшего и среднего специального образования Министерства образования Ниджат Мамедли.

По его словам, ряд университетов уже имеет свои онлайн-библиотеки.

"К сожалению, количество наших академических изданий на азербайджанском языке не так велико, поэтому создание онлайн-версий для библиотек – это актуальная тема. Хотя речь не только о библиотеках. Целесообразно, чтобы университеты имели свои собственные платформы для доступа к разным онлайн-ресурсам. Ряд университетов уже имеют подобную практику", – добавил Мамедли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)