В Азербайджане вакцины будут приобретаться за счет Фонда борьбы с коронавирусом

БАКУ / Trend/ - У Азербайджана два источника по приобретению вакцин.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал помощник Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов, сообщает в субботу Trend.

Он добавил, что это Фонд борьбы с коронавирусом и средства, выделенные из госбюджета в различные годы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)