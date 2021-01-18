Минкультуры обратилось к общественности в связи с Музеем Победы

БАКУ / Trend/ - Министерство культуры Азербайджана обратилось к общественности в связи с оказанием помощи по созданию фонда Музея Победы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минкульт.

В обращении говорится, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана от 3 декабря 2020 года в Баку будет создан Мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы: "Министерство просит граждан, имеющих личные вещи, документы, принадлежавшие военнослужащим, врачам, шехидам, участникам Великой Отечественной войны, в том числе материально-культурные образцы, карты, гербы и другие предметы, относящиеся к освобожденным от оккупации территориям, передать их в Музей независимости Азербайджана, учитывая действующие санитарно-эпидемиологические и карантинные правила».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)