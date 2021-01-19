Госкомитет Азербайджана оказал материальную помощь семьям шехидов

БАКУ /Trend/ - Госкомитет Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев оказал помощь членам семей шехидов и инвалидам событий 20 Января, сообщает во вторник Trend со ссылкой на комитет.

В преддверии 31-й годовщины трагедии 20 Января по приказу председателя Госкомитета членам семей шехидов и инвалидам трагедии 20 Января, всего 21 лицу, выплачено по 200 манатов единовременной материальной помощи.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)