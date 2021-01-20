В Азербайджане продолжается поэтапная вакцинация от COVID-19 - минздрав
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается поэтапная вакцинация от COVID-19.
Об этом сказал замминистра здравоохранения Виктор Гасымов, сообщает в среду Trend.
По его словам, этапы процесса отражены в стратегии вакцинации: "В ней указано, какие группы населения и на каких этапах будут вакцинированы. На первом этапе вакцинацию проходят медработники, затем работники остальных структур. Я тоже прошел вакцинацию, и чувствую себя хорошо".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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