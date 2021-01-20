Специалисты ответили на вопросы о вакцинации в видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Trend представляет очередной выпуск авторского видеопроекта "Актуально с Сахилем Керимли".

В выпуске с зампредом парламентского комитета по здравоохранению Рашадом Махмудовым и главой Рабочей группы TƏBİB по инфекционным болезням Васифом Алиевым обсуждены меры, принимаемые Азербайджанским государством, по эффективной борьбе с коронавирусом, доставкой в первую очередь в Азербайджан вакцин, которых немного в мире, а также другие моменты, интересующие граждан в связи с вакцинацией.

Представляем выпуск видеопроекта.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)