Учащиеся, не принявшие участие в виртуальных уроках, тоже должны пройти оценивание – Минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Учащиеся, которые не смогли присоединиться к виртуальным урокам, тоже должны участвовать в оценивании, чтобы продемонстрировать насколько они усвоили минимально необходимые знания.

Об этом сказала заведующая Отделом по содержанию, обучению и оцениванию в общем образовании Министерства образования Вафа Ягублу, комментируя временные правила внутришкольного оценивания знаний в период особого карантинного режима, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, оценивание должны пройти все учащиеся.

"Для учеников, которые не имеют доступа к интернету, транслируются телеуроки. Мы неоднократно проводили информационную кампанию в связи с этим для того, чтобы учащиеся пользовались созданной возможностью. Посредством телеуроков можно усвоить минимальные необходимые знания. Для поколения XXI века также крайне важно самообучение", – добавила Вафа Ягублу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)