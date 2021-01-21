Из выпускных и приемных экзаменов исключен ряд вопросов - минобразования Азербайджана

БАКУ / Trend/ - В связи с пандемией вопросы по некоторым темам в этом году, так же как и в прошлом, не будут включены в выпускные и приемные экзамены.

Об этом сказала завотделом по содержанию, преподаванию и оцениванию в высшем образовании министерства образования Вафа Ягублу, комментируя временные правила внутришкольного оценивания во время режима особого карантина, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, Институт образования еще в октябре подготовил темы, рекомендуемые для исключения: "В связи с пандемией было рекомендовано, что эти темы можно не проходить. Это было уступкой для учащихся. Мы поделились списком с Государственным экзаменационным центром. Для выпускников этого года темы по представленным вопросам не будут включены в выпускные и приемные экзамены".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)