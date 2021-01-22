В крупных городах Азербайджана обучение в школах будет проходить трижды в неделю - министр

БАКУ /Trend/ - В крупных городах Азербайджана обучение в школах будет проходить трижды, в районах - 4-5 раз в неделю.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, обучение трижды в неделю исходит из необходимости.

Министр добавил, что учебные заведения будут открываться поэтапно.

(Текст: Кямаля Сеидова)