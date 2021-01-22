В азербайджанских школах будут приняты все превентивные меры в связи с COVID-19

БАКУ /Trend/ - Для предотвращения распространения коронавируса в общеобразовательных школах Азербайджана будут приняты все необходимые меры.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал советник министра образования Рустам Агаев.

По его словам, в школах будут серьезно контролироваться меры по измерению температуры тела учащихся и преподавателей, соблюдению социальной дистанции, правил гигиены.

Советник министра добавил, что если у кого-то будет выявлена высокая температура, он немедленно будет изолирован.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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