Участие преподавателей и учащихся на онлайн-уроках в Азербайджане находится под контролем

БАКУ /Trend/ - Участие преподавателей и учащихся на онлайн-уроках находится под контролем Министерства образования Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказала завотделом Министерства образования Вафа Ягублу.

По ее словам, в данном вопросе важна также и инициатива общества.

"У учителей, которые регулярно проводят онлайн-уроки высокого качества, растет моральный рейтинг как среди учителей, так и среди родителей. Считаю, что это самая высокая оценка. Когда мы вернемся к традиционной форме обучения, благодаря этим преподавателям ученики достигнут лучших результатов", – добавила Вафа Ягублу.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)