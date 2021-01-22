Возможность обучения школьников в дистантной форме сохранится и после 1 февраля - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Родители сохранят за собой право выбирать форму получения их детьми образования и после первого февраля, когда поэтапно начнется процесс обучения в традиционной форме.

Как передает в пятницу Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал министр образования Эмин Амруллаев.

Говоря о комплектации классов, он сказал, что ввиду необходимости соблюдения социальной дистанции классы с большим числом учащихся будут разбиты на группы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)