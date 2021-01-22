В Азербайджане уменьшается пошлина за нотариальное заверение копий документов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане снижается пошлина за нотариальное заверение копий документов.

В связи с этим в закон "О государственной пошлине" вносится изменение, сообщает в пятницу Trend.

В соответствии с поправкой в закон, который будет обсуждаться на весенней сессии Милли Меджлиса (парламент), сумма этой пошлины устанавливается в размере 1,5 маната.

В законопроекте, подготавливаемом для большего удовлетворения граждан оказываемыми нотариальными услугами, пошлина за заверение копий документов уменьшена и установлена в размере 1,5 маната.

В документе предлагается, что в ряде случаев, указанных в проекте, за нотариальные услуги оплата взиматься не будет.

Отметим, что в настоящее время пошлина за нотариальное заверение документов составляет 5 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)