БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет подготовлен предварительный вариант закона "О высшем образовании".

Как сообщает в субботу Trend, об этом в ходе видеоконференции с членами Рабочей группы, созданной в связи с подготовкой законопроекта "О высшем образовании", сказал председатель комитета по науке и образованию Милли Медджлиса (парламента), руководитель Рабочей группы Бахтияр Алиев.

Он отметил, что цель встречи - выслушать мнения экспертов в области образования, проанализировать текущую ситуацию и подготовить на их основе законопроект "О высшем образовании".

"В связи с этим мы проанализировали международные конвенции, ряд международных документов, к которым присоединилась наша страна, наше законодательство и рынок труда. На основе высказанных мнений будет подготовлен предварительный вариант законопроекта. Он будет обсужден на следующем заседании Рабочей группы", - сказал Бахтияр Алиев.

Председатель парламентского комитета сказал, что после того, как законопроект будет подготовлен и внесен в комитет, будут проведены широкие обсуждения, после чего он будет рекомендован для рассмотрения на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Отметим, что в видеоконференции приняли участие спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и министр образования Эмин Амруллаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)