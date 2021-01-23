В Азербайджане будет подготовлен предварительный вариант закона "О высшем образовании"

Общество 23 января 2021 12:00 (UTC+04:00)
В Азербайджане будет подготовлен предварительный вариант закона "О высшем образовании"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет подготовлен предварительный вариант закона "О высшем образовании".

Как сообщает в субботу Trend, об этом в ходе видеоконференции с членами Рабочей группы, созданной в связи с подготовкой законопроекта "О высшем образовании", сказал председатель комитета по науке и образованию Милли Медджлиса (парламента), руководитель Рабочей группы Бахтияр Алиев.

Он отметил, что цель встречи - выслушать мнения экспертов в области образования, проанализировать текущую ситуацию и подготовить на их основе законопроект "О высшем образовании".

"В связи с этим мы проанализировали международные конвенции, ряд международных документов, к которым присоединилась наша страна, наше законодательство и рынок труда. На основе высказанных мнений будет подготовлен предварительный вариант законопроекта. Он будет обсужден на следующем заседании Рабочей группы", - сказал Бахтияр Алиев.

Председатель парламентского комитета сказал, что после того, как законопроект будет подготовлен и внесен в комитет, будут проведены широкие обсуждения, после чего он будет рекомендован для рассмотрения на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Отметим, что в видеоконференции приняли участие спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и министр образования Эмин Амруллаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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