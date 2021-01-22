В Милли Меджлисе прошла видеоконференция в связи с законопроектом "О высшем образовании"(ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 января в формате видеоконференции состоялось заседание рабочей группы, созданной в связи с подготовкой проекта закона Азербайджанской Республики "О высшем образовании".

Как передает в пятницу Trend, в конференции, прошедшей по инициативе спикера Милли Меджлиса (парламента) Сахибы Гафаровой, приняли участие министр образования Эмин Амруллаев, председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, члены комитета по науке и образованию Милли Меджлиса, представители соответствующих государственных структур, главы вузов и эксперты.

Поприветствовав участников видеоконференции, спикер Сахиба Гафарова рассказала об итогах успешной внутренней и внешней политики, проводимой в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева в 2020 году, и о планах на будущее. Спикер напомнила, что 6 января на видеосовещании под председательством главы государства, посвященном итогам 2020 года, Президент Азербайджана комплексно и концептуально проанализировал итоги прошлого года и обозначил задачи на будущее.

Отметив, что сфера образования играет важную роль в развитии каждого государства и общества, Сахиба Гафарова отметила, что знания по праву оцениваются как стержень развития и прогресса. "Однозначно можно утверждать, что развитию сферы образования в Азербайджане уделяется большое внимание и забота", – сказала спикер Милли Меджлиса.

По ее словам, несмотря на проблемы и ограничения, связанные с пандемией, в сфере образования проделана целенаправленная работа, достигнуты цели, поставленные в организации обучения и проведении вступительных экзаменов. Спикер оценила это как результат повышенного внимания и заботы государства об этой сфере, а также профессиональной организации работы в системе образования.

В завершение своего выступления Сахиба Гафарова выразила уверенность в том, что в ходе видеоконференции будут проведены обсуждения касательно достижений в области образования и других вопросов, в том числе подготовки и принятия закона "О высшем образовании".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)