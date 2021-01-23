О вероятности открытия Бакинского метро после возобновления традиционной формы обучения

БАКУ /Trend/ - Поэтапное открытие средних школ и других сфер деятельности в рамках смягчения карантинного режима значительно увеличит транспортную нагрузку в Баку.

Об этом в субботу сказал Тrend эксперт в сфере транспорта, юрист Аршад Гусейнов.

Он напомнил, что в ближайшие недели в Азербайджане будет ослаблен особый карантинный режим.

"Все мы надеемся, что это не приведет к росту масштабов распространения вируса.

Смягчения означают, что повысится социальная активность, мобильность. В этом случае наземный общественный транспорт в Баку будет испытывать трудности. Поэтому нужно открыть и метро. Таким образом, на последующих этапах смягчения режима карантина возобновление работы метро было бы целесообразным. Во всяком случае в этом есть необходимость", – сказал Аршад Гусейнов.

Отметим, что решение Кабмина по смягчению карантинного режима в Азербайджане не затронуло деятельность столичного метрополитена, и ограничение в работе бакинского метро остается в силе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)