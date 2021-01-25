После психологической травмы на войне человек в порыве агрессии может нанести себе вред – психолог

БАКУ /Trend/ - Самая страшная травма, которую может получить человек на войне, это ее (войны) влияние на психологию человека.

Об этом в понедельник сказала Trend председатель Общественного объединения «Центр психологических услуг и исследований», доктор философии по психологии Тарана Пашаева.

По ее словам, солдат, готовый пасть за Родину, достоин самого высокого внимания и уважения: «В 44-х дневной Отечественной войне за Родину свои жизни отдали около 3 тысяч наших героев. Нельзя забывать и тех, кто получил психологическую травму на войне, этим людям сложно справиться со своими эмоциями».

Психолог добавила, что даже у самых терпеливых и спокойных людей, получивших психологическую травму, могут быть неадекватные поступки, они даже могут пойти на суицид. В этом состоянии такое поведение можно понять.

Специалист считает, что этим вопросам должно уделяться особое внимание на государственном уровне, при этом добавив, что раненые солдаты и офицеры окружены большой заботой в клиниках, где продолжают свое лечение, но психологические травмы лечить сложнее.

По ее словам, если их своевременно не лечить, то это может привести к более глубоким психологическим потрясениям и даже к не поддающимся лечению заболеваниям. Поэтому крайне важно психологическое и психотерапевтическое лечение. Для раненых участников войны обязательно должны быть созданы новые реабилитационные центры, где будет проводиться комплексное лечение, этим лицам обязательно должна оказываться всевозможная психологическая поддержка: «Даже психологически устойчивые люди могут пережить стресс и получить травму. Очень трудно представить себе, что пережил человек, на глазах которого его сослуживец потерял ногу, глаза, либо его разорвало на куски на поле боя».

В заключение Пашаева добавила, что лицо, получившее психологическую травму, может очень агрессивно реагировать даже на что-то безобидное, на невнимательность, нанести вред как себе, так и другим. Его агрессивность может проявиться где угодно - на улице, в магазине, дома и т.д. Поэтому каждый должен проявлять к ним терпение, оказывать возможную поддержку, чтобы они быстрее выздоровели и вернулись к прежней жизни.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)