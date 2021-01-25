В прошлом году в Азербайджане были зарегистрированы более 35 тыс. браков - минюст

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане были зарегистрированы 35 576 браков.

Об этом сказала глава Службы реестра актов гражданского состояния минюста Азербайджана Рейхана Керимова, сообщает в понедельник Trend.

Она отметила, что в прошлом году отделы регистрации актов гражданского состояния приняли 1182 заявления о расторжении брака: "1550 человек из этой категории были привлечены к беседам с психологом, вследствие чего 288 пар передумали разводиться".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)