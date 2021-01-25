ГЭЦ Азербайджана начинает регистрацию на тестовый экзамен конкурса госслужбы

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 7 марта 2021 года проведет в Баку и Гяндже тестовые экзамены по группам AA, AB, AC (руководящие должности) и BA, BB вида А и В должностей госслужбы, сообщает понедельник Trend со ссылкой на Центр.

Экзамен по должностям вида А будет проводиться в Баку в электронном виде на компьютере, по виду В - в Баку и Гяндже на бумажных носителях.

Регистрация для участия в экзамене по виду А будет проведена 5 марта 2021 года с 12:00.

Экзмен будет проходить по адресу: Баку, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28.

Для участия в экзамене выделено 125 мест.

Регистрация для участия в экзамене по виду В начнется с 12:00 часов 24 февраля. Для участия в экзамене в Баку выделено 2 тысячи мест, в Гяндже - 500 мест.

Информация о начале и месте экзаменов будет размещена на сайте Центра за 5 дней до экзамена, а также будет указана на экзаменационном пропускном листе.

Кандидат участвует в тестовом экзамене, предоставив документ, подтверждающий личность, и экзаменационный пропускной лист.

Кандидату, успешно сдавшему тестовый экзамен, выдается сертификат сроком на 5 лет. Кандидат может получить несколько сертификатов по должностям госслужбы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)