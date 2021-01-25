Состоялось общее собрание и заседание исполкома Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной Гимнастической Арене прошло 11-е общее собрание и 37-е заседание Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана (ФГА).

Как сообщили в понедельник Trend в Федерации, согласно уставу ФГА, в этом году общее собрание носило отчетно-избирательный характер.

До того, как перейти к вопросам повестки дня, минутой молчания была почтена память скончавшихся в течение последних пяти лет членов гимнастической семьи и шехидов Отечественной войны.

Представив отчет за последние пять лет, вице-президент Федерации Алтай Гасанов рассказал о достижениях в гимнастике на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, на других важных состязаниях по гимнастике, лицензиях для участия на олимпийских играх Токио-2020, организованных в Баку международных соревнованиях и мероприятиях, развитии новых видов гимнастики, а также об успехах Федерации на международной арене. В завершение отчета было подчеркнуто, что достигнутые успехи являются плодами мудрого руководства и поручений Первого вице-президента Азербайджана, президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой, а также была выражена признательность от имени гимнастической общественности страны.

Далее с финансовым отчетом по 2020 году выступила главный бухгалтер Федерации Виктория Абушева.

После утверждения отчетов были проведены выборы в Исполнительный комитет.

Согласно результатам голосования, президентом ФГА (председателем Исполнительного комитета) на последующие пять лет была избрана Мехрибан Алиева, а на должность вице-президента Федерации (заместителем председателя Исполнительного комитета) был избран Алтай Гасанов.

После голосования членами исполкома на последующие пять лет были избраны: депутат Милли Меджлиса (парламент) Рауф Алиев, директор спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева Рафиг Бейбутов, главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева.

Далее спортсмены, добившиеся успеха в важных соревнованиях в 2020 году, а также их тренеры, были награждены памятными медалями.

В Федерации отметили, что впервые голосование было организовано в электронном виде с помощью SmartScoring, первого азербайджанского бренда по подсчету очков во время соревнований.

После общего собрания состоялось первое в 2021 году, 37-е по счету заседание Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана.

Таким образом, на должность генерального секретаря ФГА была повторно назначена Нурлана Мамедзаде, которая последние 3 года проработала на этой должности. Члены Дисциплинарной комиссии Федерации Назим Раджабов и Айтадж Гасымова были переназначены на должности председателя и члена комиссии соответственно. Намиг Алиев впервые был избран членом комиссии.

Эльшад Нариманов был избран председателем Совета ветеранов ФГА, а долгое время проработавший на этой должности Ариф Гулиев - почетным президентом Совета.

После обсуждений был утвержден отчет главных тренеров по видам гимнастике, а также поправки к ряду правил ФГА. Кроме того, был утвержден список по награждению клубов / спортивных организаций, гимнасты которых привлечены в сборные команды в 2021 году, и их персональных тренеров.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)