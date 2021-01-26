Пятеро пострадавших во вчерашнем взрыве в Хырдалане выписаны из больницы

БАКУ /Trend/ - Пять человек из числа пострадавших во время взрыва, произошедшего вчера в городе Хырдалан, выписаны домой, сообщили во вторник Trend в TƏBİB.

Согласно информации, сегодня были выписаны Эмиль Алиев, Ариф Гусейнов, Фирудин Мусаев, Симая Алазова и Хадиджа Шюкюрзаде, а Вюсал Мусаев пока находится в реанимационном отделении.

Напомним, что вчера вечером в двухэтажном частном доме в городе Хырдалан Абшеронского района произошел взрыв. В результате оперативных действий спасателей из-под завалов дома были спасены шесть человек, а также извлечено тело одного человека. Поисково-спасательная операция продолжаются.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)