Пятеро пострадавших во вчерашнем взрыве в Хырдалане выписаны из больницы
БАКУ /Trend/ - Пять человек из числа пострадавших во время взрыва, произошедшего вчера в городе Хырдалан, выписаны домой, сообщили во вторник Trend в TƏBİB.
Согласно информации, сегодня были выписаны Эмиль Алиев, Ариф Гусейнов, Фирудин Мусаев, Симая Алазова и Хадиджа Шюкюрзаде, а Вюсал Мусаев пока находится в реанимационном отделении.
Напомним, что вчера вечером в двухэтажном частном доме в городе Хырдалан Абшеронского района произошел взрыв. В результате оперативных действий спасателей из-под завалов дома были спасены шесть человек, а также извлечено тело одного человека. Поисково-спасательная операция продолжаются.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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