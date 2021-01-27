Продолжается мониторинг исторических памятников на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мониторинг исторических и культурных памятников в Джабраиле, Зангилане, Губадлы и Агдаме проведен частично, и этот процесс продолжается.

Об этом в среду сказал Trend исследователь, эксперт по культурным ценностям, профессор Московского отделения Международной академии архитекторов, член правления Союза архитекторов Азербайджана Фаиг Исмайлов.

По его словам, основную проблему в проведении мониторингов создает пока сохраняющаяся минная опасность на освобожденных от оккупации территориях, и мониторинг памятников ведется по мере завершения работ по разминированию.

Исмайлов добавил, что мониторинг памятников в городе Шуша уже завершен.

По его словам, в городе Шуша зарегистрировано примерно 210 исторических и культурных памятников: «Из них около 180 архитектурные, а часть – археологические памятники. Но еще не зарегистрировано около 850 историко-культурных памятников. В городе Шуша частично неповрежденными остались 17 кварталов. Все жилые дома здесь относятся к 18-19 вв. и исторически значимы, они считаются культурными памятниками. Шуша с 1977 года объявлена городом-заказником, и все находящиеся в городе памятники должны быть зарегистрированы».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)