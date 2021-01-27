Приграничная с Ираном территория расчищается от мин - погранслужба Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается процесс разминирования на государственной границе Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

Как отмечается, инженерными подразделениями ГПС расчищаются от мин освобожденные от оккупации территории вдоль государственной границы с Ираном, заминированные армянскими ВС.

За последние дни были обезврежены 80 противотанковых мин вблизи села Гасанлы Джабраильского района.

(Текст: Кямаля Сеидова)