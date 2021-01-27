Завтра в Баку ожидается до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в четверг ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен туман, прогнозируется умеренный юго-западный ветер, сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит 4-6, днем - 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 761 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85, днем - 50-55 процентов.

Ночью и утром в горных районах страны возможны осадки, снег. Местами ожидается туман, умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью от -2 до +3, днем - 7-11 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)