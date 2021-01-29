В Азербайджане будет отменена практика подачи ряда отчетов на бумажных носителях

БАКУ /Trend/ - В этом году более широкий масштаб обретет процесс построения электронной инфраструктуры государственных служб занятости и внедрения цифровых услуг в этой сфере – появится ряд нововведений в предоставлении этих услуг посредством электронных платформ.

Об этом в ходе пресс-конференции на тему "Переход к цифровой занятости и меры активной занятости: цели на 2021 год" сказал председатель Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Мустафа Аббасбейли, передает в пятницу Trend.

Он отметил, что цифровизация в системе государственных социальных услуг, в том числе службы занятости, в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева направлена ​​на формирование современных, гибких, и в то же время прозрачных методов управления и услуг в этой области.

"Уже все вакансии по стране собираются подсистеме "Занятость". Практика представления отчетов работодателями на бумажных носителях отменена, и процесс переведен на электронный уровень. Регистрация безработных и соискателей компьютеризирована, начата разработка электронной программы трудоустройства. Разработан и запущен официальный сайт Государственного агентства занятости dma.social.gov.az. Ведется работа над созданием подсистемы "Трудовые отношения и занятость" – единой платформы трудовых отношений ƏMAS", – подчеркнул Аббасбейли.

Он добавил, что в стране создаются карта занятости, реестр занятых, информационный ресурс для контроля неформальной занятости, мобильная система проверки и мониторинга. Начаты работы над электронной биржей труда и ярмаркой, порталом по общественным работам (works.gov.az) и инновационной платформой BACAR.

"Эти электронные услуги обеспечат перевод кадровых операций страны на полностью электронный уровень. Таким образом, основные данные по занятости, демографии, профессиям и балансе рабочей силы по административно-территориальным единицам, контроль и риск-ориентированные проверки в сфере неформальной занятости, сбор информации по оплачиваемым общественным работам на единой платформе, деятельность по профессиональному обучению выйдет на онлайн-плоскость", – подытожил Аббасбейли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)