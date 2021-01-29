Перенесена дата проведения 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте в Баку

БАКУ /Trend/ - Перенесены даты проведения 35-го чемпионата мира и 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт Международной федерации гимнастики (FIG).

Исполнительный комитет FIG объявил о переносе сроков проведения нескольких спортивных мероприятий, среди которых и соревнования в Баку.

Изначально чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке должен был пройти в столице Азербайджана 11-14 ноября 2021 года. FIG объявила о переносе даты соревнований на неделю: новая дата – 18-21 ноября 2021 года.

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп должны были пройти в Баку 19-22 ноября, новая дата соревнований – 26-29 ноября.

Изменения дат проведения соревнований является следствием переноса на один год Конгресса FIG – с октября 2020 года на ноябрь 2021 года. Решение было принято, чтобы позволить делегатам национальных федераций присутствовать на обоих мероприятиях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)