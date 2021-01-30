Министр образования Азербайджана об учителях, преподающих в школах для вынужденных переселенцев

Общество 30 января 2021 18:15 (UTC+04:00)
Министр образования Азербайджана об учителях, преподающих в школах для вынужденных переселенцев

БАКУ /Trend/ - После того, как начнется возвращение населения на освобожденные территории Азербайджана, необходимо будет немного подождать, пока прояснится вопрос о месте работы учителей, не являющихся переселенцами, но работающих в школах для переселенцев.

Об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в субботу Trend.

По его словам, этот вопрос зависит от того, какое количество человек вернется на освобожденные территории.

Министр добавил, что многие школы для вынужденных переселенцев укомплектованы очень компактно: "Сейчас рано прогнозировать, как будут укомплектованы школы после того, как население вернется на свои исконные земли. Но, во всяком случае, мы будем стараться быть рядом с учителями, чтобы знать их потребности".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

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