В Азербайджане уменьшается пошлина за нотариальное заверение копий документов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане снижается пошлина за нотариальное заверение копий документов.
Как передает в понедельник Trend, поправка в закон "О государственной пошлине" в связи с этим вынесена на обсуждение в ходе сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента).
В соответствии с поправкой сумма данной пошлины устанавливается в размере 1,5 маната.
В законопроекте, подготовленном для повышения уровня удовлетворенности граждан оказываемыми нотариальными услугами, пошлина за заверение копий документов уменьшена и установлена в размере 1,5 маната.
Отметим, что в настоящее время пошлина за нотариальное заверение документов составляет 5 манатов.
Поправка была принята в первом чтении после голосования.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)