В Азербайджане граждане с ограниченными возможностями здоровья могут быть вакцинированы от COVID-19 на дому

БАКУ /Trend/ - Граждане с ограниченными возможностями здоровья могут быть вакцинированы от коронавируса на дому.

Об этом в среду сказал Trend врач кабинета вакцинации городской поликлиники №2 Баку Фирудин Гусейнов.

По его словам, вакцинация на дому проводится по обращению самого гражданина, либо по назначению участкового врача.

"Гражданам с инвалидностью, ограниченным в передвижении, вакцинация делается на дому. В этом случае вакцины переносятся в специальном контейнере, так как должны быть соблюдены определенные условия транспортировки", - сказал он, добавив, что все эти процессы осуществляются за государственный счет.

Врач отметил, что до сегодняшнего дня от граждан этой группы обращений не поступало.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)