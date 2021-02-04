У участников Отечественной войны чаще всего встречается посттравматический стресс

БАКУ /Trend/ - У участников Отечественной войны, обращающихся за психологической помощью в Центр психологического здоровья Минздрава Азербайджана, больше всего встречается посттравматическое стрессовое расстройство.

Об этом сказал руководитель Центра Фуад Исмайлов, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что среди пациентов есть такие, которые избегают мест, напоминающих о получении травмы, уединяются от людей, а у некоторых наблюдаются паника и судороги: "К сожалению, у военнослужащих, помимо посттравматического стресса, отмечаются и симптомы травмы головного мозга. В этих случаях к существующим жалобам добавляются головные боли, раздражительность к звукам, нарушение речи, памяти и внимания".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)