Принимаются меры по предотвращению случаев обморожения у военнослужащих – Минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Одним из самых распространенных повреждений организма в зимний период является обморожение. Это происходит в результате местного воздействия низких температур на ткани организма. Обычно поражаются открытые участки тела – нос, уши, конечности. Тесная или мокрая обувь, потные ноги, работа без перчаток, долгое неподвижное положение, ношение не подходящей для сезона или мокрой одежды в холодную и морозную погоду могут привести к обморожению.

Как сообщили в среду Trend в Министерстве обороны, в азербайджанской армии регулярно проводится комплекс профилактических мероприятий по предотвращению этого состояния у личного состава. Кроме того, военнослужащие обеспечиваются соответствующей одеждой с учетом прохождения военной службы в районах с разными климатическими условиями.

Для предотвращения случаев обморожения в подразделениях особое внимание уделяется защите личного состава от ветра и дождя. Командным составом постоянно контролируется правильный подбор военной формы и обуви в соответствии с метеорологическими условиями, соблюдение указанного срока службы, своевременная стирка и сушка формы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)