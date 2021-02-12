БАКУ /Trend/ - В Азербайджане упрощается процедура усыновления

Как передает в пятницу Trend, данный вопрос отражен в вынесенных на обсуждение в ходе сегодняшнего заседания Милли Меджлиса (парламент) поправках в Семейный кодекс.

Предоставив информацию о поправках, председатель Парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова довела до сведения депутатов, что согласно подписанному Президентом Азербайджана в 2018 году Указу "О мерах, связанных с усовершенствованием управления в области усыновления", пункты Семейного кодекса в связи с усыновлением были усовершенствованы, и для оказания услуг в данной области была передана в пользование электронная система. Предлагаемые изменения, основная цель которых - защита прав и интересов детей, создание надежной основы для их роста в здоровой атмосфере семьи, станут важным вкладом в совершенствование законодательства об усыновлении.

Согласно поправкам, для желающих усыновить детей родственников процедура усыновления будет упрощена, а также будут упразднены некоторые другие процедуры.

После обсуждений поправки были приняты в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)