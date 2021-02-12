В Азербайджане строятся 6 новых центров Службы "ASAN"

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане функционируют 20 центров Службы "ASAN", сказал в пятницу Trend завотделом по связям с общественностью Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Эльнур Нифталиев.

По его словам, из них 5 центров находятся в Баку, остальные – в Сумгайыте, Гяндже, Барде, Сабирабаде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли, Шеки, Шамахы, Кюрдамире, Товузе, Агджабеди и Балакене: "В этом году в Баку планируется открыть два центра Службы "ASAN " и один центр "ASAN Kommunal". Кроме того, в Баку, Гяндже и Сумгайыте строятся очередные, а в Лянкяране, Сальяне и Нахчыване – первые центры Службы "ASAN".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)