В Азербайджане оштрафованы браконьеры

БАКУ /Trend/ - С целью пресечения случаев незаконной охоты сотрудники Госслужбы экологической безопасности 5-14 февраля предприняли очередные контрольные меры, во время которых задержали лиц, незаконно ловивших рыбу на побережье Каспийского моря в городе Сумгайыт, в водоемах Хачмазского, Нефтчалинского и Астаринского районов и в Мингячевирском водохранилище.

Об этом сказал начальник службы Бахруз Мамедов, сообщает во вторник Trend .

"Во время проверки было установлено, что браконьеры – жители Сумгайыта, Хачмазского, Нефтчалинского, Балакенского, Загатальского, Астаринского районов и Мингячевира. По фактам в отношении правонарушителей были составлены протоколы и приняты меры в соответствии с законом", – отметил он

Магеррамов добавил, что также были задержаны жители Нахчывана, Евлахского, Абшеронского районов и Сумгайыта, которые занимались охотой на птиц на запрещенных территориях. В их отношении были составлены протоколы и применено наказание в виде штрафа.

По его словам, во время совместных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Госслужбы и Управления полиции на водном транспорте, был задержан житель Сабирабадского района, который незаконно ловил рыбу в части реки Кура, протекающей через территорию этого района. В связи с тем, что сумма нанесенного природе ущерба создает состав преступления, Управление проводит соответствующее расследование.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)