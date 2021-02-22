Названы сроки завершения работ по реконструкции на дороге Баку-Сумгайыт

БАКУ /Trend/ - На 28,5 километре дороги Баку-Сумгайыт идут работы по реконструкции.

Об этом на брифинге, посвященном работе, выполненной в 2020 году и предстоящим задачам, сказал председатель правления Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедовв, сообщает в понедельник Trend .

Он отметил, что завершена реконструкция участка от дорожной развязки "20 Января" до пос. Масазыр: "Завершаются работы на участке бетонной дороги с 18-го до 28-го километра. Полностью работы на дороге Баку-Сумгайыт завершатся в марте".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)