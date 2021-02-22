Погода в Азербайджане ухудшится

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов предупредило об ухудшении погоды, сообщает в понедельник Trend .

В Баку и на Абшеронском полуострове с завтрашнего вечера и до утра 25 февраля ожидаются переменные осадки, в ночь на 24 февраля - снег, 24 февраля местами сильный. Скорость северо-западного ветра будет усиливаться до 18-23, временами до 25-30 м/сек, 24 февраля в некоторых местах полуострова - до 32-35 м/сек.

Температура воздуха понизится на 5-10 градусов, ожидаются 0-5 градусов мороза.

24-25 февраля ночью и утром на дорогах возможен гололед.

С вечера 23 февраля, начиная с северных и восточных районов Азербайджана, до утра 25 февраля на территории страны ожидаются переменные осадки, мокрый снег и снег.

Скорость западного ветра будет усиливаться до 18-23, местами до 28-33 м/сек.

Температура воздуха понизится на 5-10 градусов, в низменных районах ожидаются 3-8, в горных районах - 15-20 градусов мороза.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)