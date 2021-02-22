Въезд и выезд из Турции осуществляется по биометрическим удостоверениям личности – МВД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Въезд и выезд из Турции в Азербайджан осуществляется по биометрическим удостоверениям личности.

Об этом в понедельник сказали Trend в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, безвизовый проезд между Азербайджаном и Турцией осуществляется по машиносчитываемым удостоверениям личности, которые содержат биометрические данные в соответствии со стандартами документа № 9303 Международной организации гражданской авиации и его текущих приложений.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)