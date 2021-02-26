Общественность Азербайджана чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ / Trend/ - 26 февраля по случаю 29-й годовщины одной из самых страшных трагедий нашей современной истории - Ходжалинского геноцида, люди посещают памятник «Крик матери», возведенный в Хатаинском районе Баку, сообщает в пятницу Trend.

На нынешней церемонии почтения памяти другие эмоции. В результате великой победы во время 44-дневной Отечественной войны и освобождения Карабаха от оккупации отмщена кровь шехидов и жертв Ходжалинского геноцида.

Участники церемонии выражают глубокую ненависть к армянским фашистам, совершившим это ужасное преступление, отмечают, что организаторы и исполнители геноцида предстанут перед правосудием, понесут заслуженное наказание.

Церемония, цель которой заключается в почтении памяти жертв Ходжалинского геноцида и доведении до международной общественности этого чудовищного преступления против человечности, совершенного армянскими фашистами, показывает, что азербайджанский народ никогда не забудет эту трагедию.

Напомним, что армянские вооруженные формирования в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, совершив нападение на город Ходжалы, зверски истребили мирное население. С особой жестокостью были убиты 613 жителей города, в том числе, 63 ребенка и 106 женщин. В результате геноцида 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей - одного из них. Судьба 197 из 1275 заложников до сих пор неизвестна.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)